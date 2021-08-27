В Беларуси начинают менять частоты DVB-T, первыми это коснется Докшиского и Поставского районов

Сяржук Серабро • 27/8/21 14:53 • Падзеі

С 30 августа в Беларуси начнут менять частоты вещания эфирного цифрового телевидения, первыми придется перенастроить свои телеприемники жителям Докшицкого и Поставского районов.



На эти районы ведется вещание с радиотелевизионных передающих станциях в Минской области РТПС Долгиново (в Вилейском районе) и РТПС Мядель (Мядельский район).

В обоих случаях изменится частота 2-го мультиплекса в котором транслируется один незакодированный канал (Беларусь 5) и 18 платных каналов «Эфирная Zala».

Ранее этот мультиплекс передавался на 51 канале (частота 714 МГц), теперь его переносят на 41 канал (частота 634 МГц). Переключение произойдет 31 августа.

Изменения «Белтелеком» объясняет модернизацией радиотелевизионного передающего оборудования. В день переключения частот будет отсутствовать прием телепрограмм обязательного общедоступного пакета и коммерческого эфирного цифрового телевидения в рабочее время с 9:00 до 17:00.