Сяржук Серабро • 26/8/21 14:47 • Падзеі

Маршрутное такси может появиться в Витебске вместо отмененного автобуса №24, связывавшего улицу Гагарина и Марковщину.



Государственное предприятие «Оператор перевозок» ищет желающих организовать автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении в Витебске по маршруту 24-Тк.

Маршрут предполагается следующий: Предприятие «Витречтранс» — улица Максима Горького — улица Буденного — Вокзал — улица Замковая – проспект Фрунзе — проспект Людникова – улица Гагарина – Керамзитовый завод. На нем будут работать две машины.

Как видим, этот маршрут предназначен, чтобы связать без пересадок Журжево и Марковщину, и, в целом, повторяет маршрут автобуса №24, отмененного после завершения реконструкции улицы Гагарина.

Напомним, что в конце июля жители улицы Гагарина создали петицию с просьбой вернуть маршрут автобуса №24, который временно вводили во время ремонтных работ на улице.

25 августа эта петиция, которую подписали 67 человек, должна была отправиться в Витебский горисполком и ОАО «Витебскоблавтотранс», правда сам сайт, на котором собирались подписи, сейчас в Беларуси заблокирован.

В этот же день, 25 августа, Государственное предприятие «Оператор перевозок», разместило предложение для перевозчиков по заключению договора на маршрут 24-Тк.

Без сомнений подобное решение вряд ли удовлетворить жителей улицы Гагарина, так как стоимость проезда в маршрутке почти равна стоимости проезда с одной пересадкой.

Вместо 24-го автобуса в Витебске планируют пустить маршрутку



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