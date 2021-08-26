В текущем году в Городокском районе возбуждено 6 коррупционных дел

• 26/8/21 16:08 • Эканоміка

За истекший период 2021 года в Городокском районе было возбуждено 6 уголовных дел, связанных с коррупцией.
Заседание антикоррупционной комиссии. Фото Городокского райисполкома

Такая информация была озвучена 19 августа на заседание комиссии Городокского райисполкома по противодействию коррупции.

Всего на территории района местным отделом внутренних дел райисполкома возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 211 УК (присвоение либо растрата), два — по части 1 статьи 427 УК (служебный подлог), одно — по части 3 статьи 209 УК (мошенничество) и одно — по части 4 статьи 210 УК (хищение путём злоупотребления служебными полномочиями), сообщает сайт Городокского райисполкома.

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