В текущем году в Городокском районе возбуждено 6 коррупционных дел
За истекший период 2021 года в Городокском районе было возбуждено 6 уголовных дел, связанных с коррупцией.
Такая информация была озвучена 19 августа на заседание комиссии Городокского райисполкома по противодействию коррупции.
Всего на территории района местным отделом внутренних дел райисполкома возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 211 УК (присвоение либо растрата), два — по части 1 статьи 427 УК (служебный подлог), одно — по части 3 статьи 209 УК (мошенничество) и одно — по части 4 статьи 210 УК (хищение путём злоупотребления служебными полномочиями), сообщает сайт Городокского райисполкома.
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