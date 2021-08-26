В текущем году в Городокском районе возбуждено 6 коррупционных дел

ННВ • 26/8/21 16:08 • Эканоміка

За истекший период 2021 года в Городокском районе было возбуждено 6 уголовных дел, связанных с коррупцией.



Такая информация была озвучена 19 августа на заседание комиссии Городокского райисполкома по противодействию коррупции.

Всего на территории района местным отделом внутренних дел райисполкома возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 211 УК (присвоение либо растрата), два — по части 1 статьи 427 УК (служебный подлог), одно — по части 3 статьи 209 УК (мошенничество) и одно — по части 4 статьи 210 УК (хищение путём злоупотребления служебными полномочиями), сообщает сайт Городокского райисполкома.