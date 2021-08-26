СК раскрыл подробности обнаружения скелета человека в лесу Докшицкого района

Іван Дзедушкін • 26/8/21 15:09 • Здарэнні

Личность мужчины, чей скелет 12 августа был обнаружен в лесу в Докшицком районе, пока не установлена, СК раскрыл некоторые подробности страшной находки.



На останки человека в лесу неподалеку от трассы М-3 наткнулся грибник. Это место находится в районе границы Витебской и Минской областей.

Мужчина позвонил в милицию и на место обнаружения скелета выслали следственно-оперативную группу, которая обследовала останки неустановленного мужчины, найденные в лесном массиве.

Кроме того, в ходе осмотра также были обнаружены черные кожаные ботинки на шнуровке, куртка зеленого цвета, фуфайка черного цвета, фуфайка красного цвета, брюки темно-зеленого цвета на тканевом ремне.

Приметы человека, чьи останки найдены: мужчина худощавого телосложения (размер одежды – 46-48, размер ботинок 43). Предположительно он умер около года назад.

Всех, кто обладает информацией, способствующей установлению личности человека, которому принадлежат найденные останки, просят сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Витебской области по телефону +37533 399 80 44 (круглосуточно).