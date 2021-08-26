Новым вице-мэром Витебска стал Дмитрий Новацкий

ННВ • 26/8/21 0:26 • Палітыка

Стало известно, кого назначили первым заместителем председателя Витебского горисполкома — эту должность занял бывший директор «Вистана» Дмитрий Новацкий.



О назначении господина Новацкого первым вице-мэром Витебска сообщила городская газета «Витьбичи». Напомним, что Валентин Цветков покинул кресло первого зампреда горисполкома в конце апреля, уйдя на пенсию. С тех пор должность оставалась вакантной.

42-летний Дмитрий Владимирович Новацкий уроженец Орши. Окончил БГУ по специальности «Правоведение». В 1999 году он стал помощником прокурора Железнодорожного района, но уже в 2001 ушел учиться в аспирантуру Белорусского коммерческого института управления. После этого стал ведущим юрисконсультом ООО «Ин Бел», заместителем директора этого ООО, а затем начальником отдела внешнеэкономических связей РУП «Витебскоблресурсы».

В 2006 году господин Новацкий занимает кресло помощника главы администрации Свободной экономической зоны «Витебск». Через три года становиться начальником Витебского отдела Центра по санаторно-курортной работе «ЦентрКурорт» Управления делами Президента Республики Беларусь, а спустя еще несколько лет — заместителем директора представительства этого центра в Москве.

В 2012-м он вернулся в Беларусь и до 2016 года был то директором, то заместителем директора ЧТУП «Объединенный торговый дом».

После этого два года занимал должность директора государственного объединения «Витебскпром», после чего стал директором ОАО «Вистан».

Фамилия Новацкий хорошо знакома жителя Витебска — Владимир Новацкий более десятка лет занимал кресло первого заместителя председателя Витебского облисполкома, успев поработать с Владимиром Андрейченко и Александром Косинцем. В Витебск его перевели из Орши, где в начале 1990-х Владимир Новацкий стал председателем горсовета.