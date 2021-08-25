Витебская таможня задержала контрабандный российский ширпотреб

Ігар Арцюх • 25/8/21 13:18 • Эканоміка

Груз различных товаров, общая стоимость которых превышает 6000 рублей, пытались контрабандой ввезти из России на территорию Витебской области.



В Дубровенском районе на автодороге М-1 таможенники остановили грузовой микроавтобус «Mercedes», в котором находилось более 140 наименований различных товаров: бытовая химия, мясомолочная продукция, кондитерские изделия, корма для животных, рыба, напитки, батарейки, клеи, крупы, древесный уголь и др..

При этом необходимые документы и сертификаты на перемещаемый груз у водителя отсутствовали.

По фактам нарушения законодательства Витебская таможня начала административный процесс согласно статьи 13.12 КоАП. Санкция статьи влечет наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, сообщает пресс-служба ГТК.