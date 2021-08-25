Полоцкому райисполкому предложили реже подметать в кабинетах и скоратить уборщиц
Для экономии бюджетных средств КГК предложил Полоцкому райисполкому убирать помещения в два раза реже.
По подсчетам контролеров, снижение в два раза периодичности выполнения работ по уборке помещений (в настоящее время установлено ежедневное одновременное подметание и мытье пола, 1 раз в 2 недели обметание стен, потолков и колон, ежемесячное мытье всех окон) должно обеспечить сокращение 30% ставок уборщиц.
Эти предложения, а также другие недостатки, вскрытые проверкой, рассмотрели на заседании Полоцкого районного исполнительного комитета, сообщает пресс-служба КГК.
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1 каментар
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25/жнівень/2021 у 16:34
А сячо прыдлагаю у испалкомах и у КГК ыканомить на тувалетнай бумаги.