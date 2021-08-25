Полоцкому райисполкому предложили реже подметать в кабинетах и скоратить уборщиц

ННВ • 25/8/21 13:04 • Эканоміка

Для экономии бюджетных средств КГК предложил Полоцкому райисполкому убирать помещения в два раза реже.



По подсчетам контролеров, снижение в два раза периодичности выполнения работ по уборке помещений (в настоящее время установлено ежедневное одновременное подметание и мытье пола, 1 раз в 2 недели обметание стен, потолков и колон, ежемесячное мытье всех окон) должно обеспечить сокращение 30% ставок уборщиц.

Эти предложения, а также другие недостатки, вскрытые проверкой, рассмотрели на заседании Полоцкого районного исполнительного комитета, сообщает пресс-служба КГК.