82-летняя пенсионерка и ее 60-летний сын погибли на пожаре в Толочинском районе
Пожар, произошедший поздним вечером 24 августа в деревне Волосово Толочинского района, унес жизни престарелой пенсионерки и ее пожилого сына.
В 23:01 пожарные получили сообщение, о том, что в деревне Волосово на Центральной улице горит дом. К приезду спасателей здание горело открытым пламенем.
При тушении пожара звено газодымозащитной службы на полу в коридоре нашло 82-летнюю хозяйку в бессознательном состоянии, дальше — на полу в комнате — был обнаружен труп ее 60-летенго сына.
Позже бригадой скорой медицинской помощи констатировала смерть вынесенной из огня женщины.
Пожар был локализован и ликвидирован спасателями-пожарными. Огнем в доме была уничтожена крыша, а также повреждены потолок и имущество. По вредварительной версии изба могла загореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении сына хозяйки, сообщается пресс-службой МЧС.
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