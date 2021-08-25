82-летняя пенсионерка и ее 60-летний сын погибли на пожаре в Толочинском районе

ННВ • 25/8/21 11:54 • Здарэнні

Пожар, произошедший поздним вечером 24 августа в деревне Волосово Толочинского района, унес жизни престарелой пенсионерки и ее пожилого сына.



В 23:01 пожарные получили сообщение, о том, что в деревне Волосово на Центральной улице горит дом. К приезду спасателей здание горело открытым пламенем.

При тушении пожара звено газодымозащитной службы на полу в коридоре нашло 82-летнюю хозяйку в бессознательном состоянии, дальше — на полу в комнате — был обнаружен труп ее 60-летенго сына.

Позже бригадой скорой медицинской помощи констатировала смерть вынесенной из огня женщины.

Пожар был локализован и ликвидирован спасателями-пожарными. Огнем в доме была уничтожена крыша, а также повреждены потолок и имущество. По вредварительной версии изба могла загореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении сына хозяйки, сообщается пресс-службой МЧС.