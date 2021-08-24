Очередной пожар скирды соломы в Витебской области
23 августа возле деревни Якубово Дубровенского района загорелись складированные рулоны соломы.
В результате пожара огнем были уничтожены 80 тонн соломы. Пожарным и работникам хозяйства удалось спасти 50 тонн соломы, сообщается пресс-службой МЧС.
Люди на пожаре не пострадали. Причина пожара устанавливается.
Напомним, что 15 августа скирда соломы сгорела в Полоцком районе.
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