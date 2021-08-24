Новым гендиректором «Витебского облагросервиса», вместо осужденного за взятки, назначили бывшего главбуха предприятия Селионова

Сяржук Серабро • 24/8/21 9:42 • Эканоміка

Александр Селионов назначен генеральным директором открытого акционерного общества «Витебский облагросервис».



Сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв согласовал это назначение. До этого господин Селионов занимал должность главного бухгалтера этого акционерного общества.

Напомним, что бывшего генерального директора ОАО «Витебский облагросервис» Виктора Заикина приговорили к трем годам лишения свободы за взяточничество. Его арестовали 1 июля 2020 года. Суд Октябрьского района вынес пригвор Виктору Заикину 5 апреля, а 25 июня судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда отклонила его апелляцию.