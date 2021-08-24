Две жительницы Оршанского района готовили крафтовый алкоголь, их поймала милиция

Іван Дзедушкін • 24/8/21 23:59 • Здароўе

Двух сельчанок, занимавшихся изготовлением крафтового алкоголя, поймали участковые в ходе рейда в Оршанском районе.



Обе женщины, увлекающиеся кустарным винокурением, живут в одной деревне.

Сначала милиция заглянула к 63-летней пенсионерке, уже привлекавшейся к ответственности за самогоноварение. У нее изъяли 28 литров браги.

Затем они зашли к её 47-летняей односельчанке, ранее не попадавшей в поле зрение милиции. Здесь сотрудники внутренних органов кроме 75 литров браги наши и 9 литров готового крафтового алкоголя.

Оршанский РУВД в отношении обеих женщин начал проверку, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.