Две жительницы Оршанского района готовили крафтовый алкоголь, их поймала милиция
Двух сельчанок, занимавшихся изготовлением крафтового алкоголя, поймали участковые в ходе рейда в Оршанском районе.
Обе женщины, увлекающиеся кустарным винокурением, живут в одной деревне.
Сначала милиция заглянула к 63-летней пенсионерке, уже привлекавшейся к ответственности за самогоноварение. У нее изъяли 28 литров браги.
Затем они зашли к её 47-летняей односельчанке, ранее не попадавшей в поле зрение милиции. Здесь сотрудники внутренних органов кроме 75 литров браги наши и 9 литров готового крафтового алкоголя.
Оршанский РУВД в отношении обеих женщин начал проверку, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.
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