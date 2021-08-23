Посмотрите, что осталось от легковушек, после лобового столкновения на М-3 в Бешенковичском районе

Зоя Машэка • 23/8/21 12:59 • Здарэнні

20 августа в Бешенковичском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого водители оказались в больнице.



По данным ГАИ, около 20:30 мужчина 32-летний водитель «Mazda 3», не имеющий прав, на 189 километре автодороги М-3 «Минск – Витебск» выехал на полосу встречного движения, и врезался в ехавший навстречу «Volkswagen Passat», за рулем которого был 29-летний парень.

В результате столкновения автомобили получили серьезные повреждения, оба водителя оказались заблокированы внутри. Мужчину из «Mazda» вытащили очевидцы ДТП, а второго водителя пришлось извлекать спасателям.

Пострадавших осмотрели медики «скорой». Их пришлось госпитализировать в Бешенковичскую центральную районную больницу, сообщается пресс-службой МЧС.