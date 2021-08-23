Пенсионерке из Сенно грозит до 9 лет колонии — она задолжала знакомым 40 000 рублей

Іван Дзедушкін • 23/8/21 12:24 • Крымінал

В мошенничестве в особо крупном размере подозревают 67-летнюю жительницу Сенно, которая уговаривала знакомых оформлять для нее кредиты и покупать в рассрочку вещи.



С сентября 2017 по январь 2021 года потерпевшие, передавшие деньги и приобретенные вещи пенсионерке, оказались должны банкам и торговым организациям 40 000 рублей. Женщина обещала погашать кредиты, и изначально она делала минимальные выплаты.

Но вскоре перестала платить. Более того, следователи подозревают, что она изначально не намеревалась выполнять принятые на себя обязательства, так как доход пенсионерки в момент оформления кредитов не позволял ей производить выплаты по ним.

В отношении 67-летней женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 УК — мошенничество, совершенное в особо крупном размере, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. Теперь пенсионерке грозит от 3 до 9 лет лишения свободы и штраф.

Сейчас по делу по этому уголовному делу проходит девять потерпевших, но следователи предполагают, что их может быть больше. Всех, пострадавшим от действий женщины, изображенной на фото, просят сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 399 80 44 (круглосуточно).