Несколько человек умерли от COVID-19 всего за неделю в Ушачском районе, эпидемия там развивается в геометрической прогрессии

Сяржук Серабро • 23/8/21 16:45 • Здароўе

Несколько жителей Ушачского района умерли от COVID-19 на прошлой неделе, эпидемическая ситуация там резко ухудшилась.



Новую вспышку эпидемии коронавирусной инфекции зафиксировали медики Ушачского района. Если несколько недель назад там фиксировали единичные случаи заражения, то сейчас их количество растет в геометрической прогрессии — в 2-3 раза, сообщает газета «Патриот» со ссылкой на главного врача Ушачского районного центра гигиены и эпидемиологии Павла Савченко. По количеству заболевших регион вошел в 5-ку лидеров в Витебской области.

На прошлой неделе коронавирусная инфекция закончилась летальными исходами у нескольких жителей этого района, не смотря на то, что они были госпитализированы в учреждения здравоохранения области. Практически все умершие были пенсионерами либо имели хронические заболевания.

Также в Ушачском районе зафиксированы два случая, когда заболели вакцинированные против коронавируса люди. В обоих случаях заражение произошло до того, как выработался устойчивый иммунитет — до 42 дней после второй дозы вакцины), пишет издание.

Рост заболеваемости COVID-19 также отмечают в Дубровенском районе, там по информации районной газеты, сейчас там ежедневно регистрируется от 2 до 9 случаев заражения коронавирусом. Чаще заболевают люди в возрасте от 30 и старше, заболеваемость распространяется равномерно как среди мужского, так и женского населения. Болезнь протекает в бессимптомной, средней и тяжелой формах течения.

Новую волну эпидемии коронавируса в Поставском районе зарегистрировали еще в середине августа. Там уже снова перепрофилируют отделения райбольницы под «ковидные». Сначала под больных с COVID-19 в Поставах отвели 5 коек в реанимации, а с ухудшением ситуации — еще 15 коек в инфекционном отделении, пишет газета «Пастаўскі край».

В Россонском района на 20 августа было 26 больных COVID-19, тогда как неделю назад — 15, пишет «Голас Расоншчыны» со ссылкой на главного санитарного врача района Юлию Семёнову.

По данным ВОЗ на 22 августа за последние семь дней в Беларуси было зафиксировано 77 смертей, вызванных COVID-19.