Более 3,7 тысяч долларов из бюджета потратит нацпарк «Браславские озера» на покупку карабина

Сяржук Серабро • 23/8/21 15:15 • Экалогія

Национальный парк «Браславские озера» хочет купить охотничий карабин за 9000 рублей, деньги возьмут из бюджета.



Нацпарк объявил запрос ценовых предложений для покупки карабина «Sako А7» финского производства. Согласно техническому заданию это государственное природоохранное учреждение собирается приобрести самую короткую версию этой винтовки — общей длиной 1115 миллиметров. Карабин должны быть под патроны .30-06 Springfield — американский военный боеприпас первой половины прошлого века, ставший популярным у охотников.

Ориентировочная стоимость закупки указана в размере 9000 рублей, что равняется 3575 долларам. В зарубежных интернет-магазинах стоимость подобной винтовки составляет порядка 1300 долларов. Однако в российских охотничьих магазинах похожие модели стоят уже примерно столько же, сколько указано в условиях закупки.

Закупка проводится уже повторно. Ранее объявлялся тендер по двум лотам — карабин и оптический прицел. Однако в части закупки карабина он был признан несостоявшимся.

Ориентировочная стоимость оптического прицела составляет 1200 рублей, так что цена всего комплекта превысит 10 000 рублей.