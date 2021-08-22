В Полоцком районе искали 84-летнего грибника, пропавшего в лесу

ННВ • 22/8/21 16:59 • Падзеі

В минувшую субботу, 21 августа, 84-летний пенсионер отправился с другом за грибами и заблудился в лесу у деревни Бецкое Полоцкого района.



К лесу направили экипаж спасателей, связь с престарелым грибником поддерживалась по мобильному телефону.

Знакомый потерявшегося пенсионера указал пожарным направление, в котором ушел пенсионер. Включенную сирену дедушка не слышал.

Тогда спасатели попросили его закричать изо всех сил, и услышали в отдалении человеческий голос, в направлении которого и пошли. Со временем они стали слышать пенсионера лучше, а вскоре увидели дедушку с клюкой и ведерком. Визуально он выглядел благополучно и в медицинской помощи не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.

Вечером того же дня спасатели искали 56-летнего безработного, заблудившегося у деревни Пустоселье Докшицкого района. Заблудившегося в лесу мужчину удалось найти через три четверти часа.

Днем ранее, 20 августа, поиски грибников велись в Поставском и Глубокском районах. В обоих случаях помощь потребовалась пенсионерам: на Поставщине заблудился 71-летний мужчина, а на Глубоччине — 78-летний. Обоих дедушек спасателям удалось найти.