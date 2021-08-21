Витебск присоединился к международному флешмобу по аргентинскому танго, станцевав на закате

• 21/8/21 23:17 • Культура

21 августа в Витебске прошла танцевальная вечеринка в стиле милонги.
Витебск присоединился к международному флешмобу по аргентинскому танго, станцевав на закате. Фото Сергея Серебро

Витебская милонга была приурочена к международному флешмобу по аргентинскому танго в парке Фрунзе у музыкального фонтана. Здесь собралось, наверное, 12 танцевальных пар, а также пару десятков зрителей.

Витебск присоединился к международному флешмобу по аргентинскому танго, станцевав на закате. Фото Сергея Серебро

Витебск присоединился к международному флешмобу по аргентинскому танго, станцевав на закате. Фото Сергея Серебро

Витебск присоединился к международному флешмобу по аргентинскому танго, станцевав на закате. Фото Сергея Серебро

Милонгами называют танцевальные вечера, на которых танцуют аргентинское танго, танго-вальсы и собственно милонги — немного более быстрый, чем танго, южноамериканский парный социальный танец.

Витебск присоединился к международному флешмобу по аргентинскому танго, станцевав на закате. Фото Сергея Серебро

Витебск присоединился к международному флешмобу по аргентинскому танго, станцевав на закате. Фото Сергея Серебро

Витебск присоединился к международному флешмобу по аргентинскому танго, станцевав на закате. Фото Сергея Серебро

Витебск присоединился к международному флешмобу по аргентинскому танго, станцевав на закате. Фото Сергея Серебро

Флешмоб по аргентинскому танго должен был пройти более чем в 90 странах. В Витебске организаторами этого мероприятия выступила школа танцев «Аквамарин».

Витебск присоединился к международному флешмобу по аргентинскому танго, станцевав на закате. Фото Сергея Серебро

Витебск присоединился к международному флешмобу по аргентинскому танго, станцевав на закате. Фото Сергея Серебро

Витебск присоединился к международному флешмобу по аргентинскому танго, станцевав на закате. Фото Сергея Серебро

Витебск присоединился к международному флешмобу по аргентинскому танго, станцевав на закате. Фото Сергея Серебро

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