Почти на 13 миллионов долларов оштрафовал КГК фармкомпанию из Бешенковичей за превышение оптовых надбавок

Сяржук Серабро • 21/8/21 17:01 • Здароўе

Многомиллионный штраф должна заплатить фармацевтическая компания СООО «Нативита» из Бешенковичей за превышение предельных оптовых надбавок на лекарственные средства.



31 мая заместитель председателя Комитета государственного контроля Витебской области принял постановление привлечь совместное общество с ограниченной ответственностью «Нативита» к административной ответственности согласно части 2 статьи 12.4 КоАП и оштрафовать его в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров по ценам), установленным в соответствии с законодательством, что составило 32 296 584 рублей 96 копеек.

Проверка КГК установила, что с 28 июня 2018 года по 25 сентября 2019 года при реализации лекарственных средств на территории Республики Беларусь организациям системы ТП РУП «Белфармация» СООО использовало торговые надбавки гораздо выше допустимых законодательством.

Для этого, по информации КГК, в экземплярах документов по отгрузкам лекарственных средств ЗАО «БИОКАД» (Россия) в адрес СООО «Нативита», находящихся у белорусской компании, указывались более высокие контрактные цены на лекарственные средства, чем в экземплярах документов российской стороны, а также предусматривались финансовые скидки.

Расчеты за лекарства производились по ценам, указанным в российских документах, а отпускные цены формировались на основе завышенных цен, указанных в документах белорусской стороны.

В результате применения СООО «Нативита» оптовых надбавок в размере от 19,98% до 121,24% (при допустимых 2%, 4% и 6%) сумма превышения фактически полученной выручки от реализации лекарственных средств производства ЗАО «БИОКАД» над расчетной выручкой от реализации составила 16 148 292 рублей 48 копеек.

Белорусская компания обжаловала постановление председателя КГК Витебской области в экономическом суде. Однако, рассмотрев материалы дела 21 июля, суд пришел к выводу, что основания для удовлетворения жалобы, как следствие, отмены обжалуемого постановления отсутствуют, сообщает пресс-служба экономического суда Витебской области.

Постановление о рассмотрении этой жалобы вступило в законную силу немедленно после его вынесения и может быть обжаловано в порядке, предусмотренном ПИКоАП.

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Нативита» было основано в конце 2012 года. В 2016 году предприятие открыло в Бешенковичах научно-исследовательский центр, а в 2017 — научно-производственный комплекс. Планировалось, что компания будет разрабатывать и выпускать инновационные лекарственные средства для лечения онкологических заболеваний.

В то время председателем Совета директоров этой компании был Алексей Сычёв. Закончивший Витебский медицинский институт (сейчас ВГМУ) врач стал успешным бизнесменом. С ним был аффилирован ряд медицинских и фармацевтических компаний, в том числе сеть аптек «ВитВар». В 2016 году он был признан «Человеком года Витебщины». Господин Сычев стал фигурантом знаменитого «Дела медиков», но смог уехать из Беларуси.