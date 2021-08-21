Пешеход погиб под фурой в Полоцком районе

• 21/8/21 15:00 • Здарэнні

20 августа в Полоцком районе фура насмерть сбила 55-летнего пешехода.
Пешеход погиб под фурой в Полоцком районе. Фото ГАИ

ДТП произошло около 3:50, 54-летний водитель большегруза «MAN» ехал по автодороге «Лепель-Полоцк-граница РФ» со стороны Полоцка в сторону Лепеля и совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении по краю проезжей части мужчину.

В результате наезда пешеход получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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