Пешеход погиб под фурой в Полоцком районе

Іван Дзедушкін • 21/8/21 15:00 • Здарэнні

20 августа в Полоцком районе фура насмерть сбила 55-летнего пешехода.



ДТП произошло около 3:50, 54-летний водитель большегруза «MAN» ехал по автодороге «Лепель-Полоцк-граница РФ» со стороны Полоцка в сторону Лепеля и совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении по краю проезжей части мужчину.

В результате наезда пешеход получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.