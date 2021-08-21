Фоторепортаж с прогулки по Двине на теплоходе “Витебск”

Ігар Мацьвееў • 21/8/21 17:51 • Грамадства

Одно из немногих недорогих и доступных развлечений у витеблян в выходной день - прогулка на теплоходе. "ННВ" прокатились по Двине с другими горожанами и посмотрели, как выглядит наш город с реки.

В июле в Витебске стояла засушливая погода - и в Двине сильно опустился уровень воды, речные прогулки были проблематичны. Так, на 13 июля в он составлял 43 сантиметра над нулем гидрологического поста. А два наши теплохода - «Витебск» и «Северная столица» - имеют осадку в 55 сантиметров.

Сейчас прошли дожди, и с навигацией, судя по всему, все в порядке.

Теплоход собирает пассажиров на набережной возле "Трех штыков". Идет по Двине до парка Мазурино. И обратно. Прогулка длится около часа.

Прогулки доступны только в выходные, рейсы с 12.00 до 19.00.

Билет для взрослых стоит 5 рублей, для детей от 5 до 10 лет — 3 рубля. Малышей младше 5 лет катают бесплатно. Цены, по наблюдению "ННВ", не меняются уже года три точно.

Интересно, что билеты продают уже на палубе, во время рейса. По теплоходу ходят два сотрудника, один принимает деньги, второй обилечивает. У них, конечно, феноменальная память - кто заплатил, а кто еще нет. Но все равно, как нам показалось, такая система оплаты держится на доверии.

На теплоходе есть бар. Там можно купить спиртное, прохладительные напитки, чипсы, леденцы и т.п. К сожалению, чай или кофе не предлагают. Пояснили, что нет возможности в пути подключать чайник. Как так не решить эту проблему в 21 веке - не совсем понятно.

Но понравилось, что на теплоходе никто не выпивал, не курил (это запрещено). Позитивный настрой создавали дети - на нашей прогулке их было очень много, большая часть пассажиров. Они танцевали, пели, рассматривали теплоход, знакомились с его командой. И с восторгом делились впечатлениями.