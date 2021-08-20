Несколько трамвайных и один автобусный маршрутов в Витебске изменятся из-за проведения земляных работ

ННВ • 20/8/21 17:53 • Падзеі

Изменения графика движения трех трамвайных маршрутов и одного автобусного маршрута в Витебске связаны с земляными работами, проводимыми в городе.



Так, из-за работ на Смоленской улице, возможны изменения в графиках движения трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и 7 в ночные часы с 20 на 21 августа и утром 21 августа.

А из-за земляных работ на проезжей части Советской улицы в районе дома №2 с 19 августа автобус маршрута №18 будет курсировать по улице Ленина без заезда на улицу Доватора Советсткую улицу, сообщает «Витебскоблавтотранс».