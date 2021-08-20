Каждый день в лесах Витебщины теряются люди — пошли грибы

Зоя Машэка • 20/8/21 12:24 • Экалогія

19 августа спасатели искали четырех человек, пропавших в лесах Бешенковичского и Лиозненского района. Ситуация повторяется изо дня в день.



В 17:51 в Лиозненский РОЧС поступило сообщение о том, что вблизи деревни Загородно заблудились 52-летняя и 56-летняя женщины. Пришлось организовывать поиски. В результате в 18:33 потерявшихся грибниц нашли местные жители.

В тот же день, но в 21:30 спасателям сообщили о том, что 75-летний мужчина и 70-летняя женщины заблудились в лесу у деревни Чановичи Бешенковичского района. В 22:10 найти пенсионеров смогли милиционеры.

Найденные в лесу люди в медицинской помощи не нуждались, сообщается пресс-службой МЧС.

Днем ранее искали 76-летнюю пенсионерку в Полоцком районе, 17 августа поиск вели в Витебском районе, где заблудилась 61-летняя пенсионерка. А 15 и 13 августа заблудившихся разыскивали в трех районах Витебской области.