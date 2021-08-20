Арфа составила компанию контрабасу в центре Витебска. Фотофакт

Сяржук Серабро • 20/8/21 17:33 • Культура

В центре Витебска появилась еще одна малая архитектурная форма в виде музыкального инструмента — арфа.



Золотую арфу установили рядом с контрабасом, который появился в июле в преддверии «Славянского базара в Витебске». Так что теперь напротив Синего дома уже струнный дуэт.

Как и предыдущий арт-объект, арфа выполнена из полированного металла золотистого цвета. Оба инструмента находятся между павлином и роялем в стиле топиара, но из искственных материалов.