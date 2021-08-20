Арфа составила компанию контрабасу в центре Витебска. Фотофакт
В центре Витебска появилась еще одна малая архитектурная форма в виде музыкального инструмента — арфа.
Золотую арфу установили рядом с контрабасом, который появился в июле в преддверии «Славянского базара в Витебске». Так что теперь напротив Синего дома уже струнный дуэт.
Как и предыдущий арт-объект, арфа выполнена из полированного металла золотистого цвета. Оба инструмента находятся между павлином и роялем в стиле топиара, но из искственных материалов.
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