Сбежавшую из дома школьницу нашли в Витебске

Зоя Машэка • 19/8/21 13:22 • Грамадства

12-летнюю Кристину Рыхленок, ушедшую из дома в агрогородке Октябрьский 17 августа, вчера нашли в Витебске.



Девочку искали волонтеры и милиция. Несколько раз она попадала в объективы видеорегистраторов и камер наблюдения, но долгое время обнаружить ее в областном центре не удавалось.

Около пяти часов вечера девочку в Витебске нашли волонтеры ПСО «Север» и передали ее сотрудникам милиции. Её жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает УВД Витебского облисполкома.