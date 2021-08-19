Сбежавшую из дома школьницу нашли в Витебске
12-летнюю Кристину Рыхленок, ушедшую из дома в агрогородке Октябрьский 17 августа, вчера нашли в Витебске.
Девочку искали волонтеры и милиция. Несколько раз она попадала в объективы видеорегистраторов и камер наблюдения, но долгое время обнаружить ее в областном центре не удавалось.
Около пяти часов вечера девочку в Витебске нашли волонтеры ПСО «Север» и передали ее сотрудникам милиции. Её жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает УВД Витебского облисполкома.
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