На закупку госсимволики для сельсоветов Лепельского района потратят 3460 рублей
Центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций Лепельского района объявил о закупке государственной символики на 3460 рублей.
Для нужд сельских советов района закупаются изображение герба нового образца на ПВХ, флаги, а также символика на картоне.
Объемные изображения на ПВХ закупаются трех типоразмеров, флаги — двух, а также приобретается по два изображения герба и флага на глянцевом картоне разных размеров.
Закупка производится из одного источника, за счет бюджетных средств. Поставить госсимволику заказчику должны до конца сентября.
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