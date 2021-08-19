На закупку госсимволики для сельсоветов Лепельского района потратят 3460 рублей

• 19/8/21 13:51 • Палітыка

Центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций Лепельского района объявил о закупке государственной символики на 3460 рублей.
Репетиция праздничного шествия в Витебске ко Дню Победы. Фото Сергея Серебро

Для нужд сельских советов района закупаются изображение герба нового образца на ПВХ, флаги, а также символика на картоне.

Объемные изображения на ПВХ закупаются трех типоразмеров, флаги — двух, а также приобретается по два изображения герба и флага на глянцевом картоне разных размеров.

Закупка производится из одного источника, за счет бюджетных средств. Поставить госсимволику заказчику должны до конца сентября.

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