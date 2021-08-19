Монтаж колеса обозрения начали в Витебске в парке Победителей

Сяржук Серабро • 19/8/21 22:38 • Турызм

В парке Победителей в Витебске начали монтировать колесо обозрения, уже установлены опорные фермы.



Колесо обозрения планировали установить в Парке победителей еще при Косинце, в 2015 году. Но и тогда, и спустя два года, ничего не вышло.

В конце 2020 года витебские власти провели торги на право установки такого аттракциона, которые завершились скандалом — конкуренты поднимали ставки 77 раз, в результате чего победитель должен был заплатить 120 000 рублей, но не заплатил.

В итоге, на повторных торгах в начале этого года право на постройку и эксплуатацию колеса обозрения досталось по начальной цене +5%. Кто стал новым победителем, городские власти не раскрыли. Но газета «Витебские вести» писала, что аттракцион собираются закупить в Китае.

Сейчас в парке уже установили фермы, на которые будет крепиться само колесо. Эти конструкции напоминают установленные в 2010 году в парке Челюскинцев в Минске. Столице этот аттракцион с открытыми кабинками тогда обошелся в 600 000 000 неденоминированных рублей, что превышало 200 000 долларов, его закупали в Украине.

«ННВ» нашли этого украинского производителя. Согласно прайсу на его сайте, 30-метровое колесо с открытыми кабинками, вмещающее 80 человек стоит 280 000 евро, а колесо такого же размера, но с закрытыми кабинками, что требуется условиями конкурса в Витебске, вмещает 120 человек и стоит уже 390 000 евро.

Чтобы представить высоту будущего витебского колеса обозрения, можно ориентироваться на монумент «Три штыка». Высота аттракциона будет около 30 метров, а обелиски монумента возвышаются на 56 метров. Таким образом кабинка в самой верхней точке будет находиться примерно на середине высоты «штыков».