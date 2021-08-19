Лишние 1 500 000 рублей потратили бюджетные организации Витбщины из-за посредников — КГК

ННВ • 19/8/21 14:48 • Эканоміка

На 1 500 000 рублей возросли расходы бюджетных организаций сферы образования и здравоохранения, государственных предприятий ЖКХ, строительства, агропромышленного комплекса Витебской области возросли за два года из-за услуг посредников.



Факты повышения расходов бюджетных средств из-за приобретения продуктов питания, стройматериалов, семян и других товаров через посредников в 2019-2020 годах выявили работники Комитета госконтроля Витебской области в ходе контрольно-аналитических мероприятий.

Так, в прошлом году некоторые бюджетные учреждения закупали мясные продукты у столичного коммерческого предприятия, которое приобретало их через цепочку посредников с общей наценкой до 95%. А Поставский и Сенненский центры по обеспечению деятельности бюджетных организаций закупали вафли «Витоша» не у местного производителя, а через посреднические структуры.

Также было выявлено, что предприятия жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского, Браславского, Лепельского, Миорского, Оршанского районов и Новополоцка заплатили в 1,5 раза больше за оборудование и строительные изделия, так как купили их у посредников, а не напрямую у производителя, сообщает пресс-служба КГК.

Например, закупка колхозами Витебщины семян кукурузы, озимой ржи, шин для сельскохозяйственной техники у посредников с наценкой до 350% привела к увеличению себестоимости сельхозпродукции на 23-88%, а по некоторым позициям — в 2 раза.

КГК предложил Витебскому облисполкому, а также районным и городским исполнительным комитетам усилить контроль за деятельностью подведомственных организаций при закупках и обеспечить проведение предварительного анализа обоснованности сделок с посредниками.