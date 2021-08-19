До трех лет лишения свободы грозит трем колхозникам в Лиозненском районе за сокрытие падежа скота

• 19/8/21 15:10 • Эканоміка

Уголовное дело возбудили в отношении главного зоотехника, ветврача и заведующего фермой одного из колхозов в Лиозненском районе за попытку скрыть масштабы падежа КРС.
Удивленная корова. Фото pixabay.com

Чтобы избежать лишения премии эти работники сельхозпредприятия решили скрыть падеж скота в колхозе и вносили в государственную статистическую отчётность ложные сведения.

Впрочем, подлог в документах достаточно быстро выплыл наружу и в отношении должностных должностные лиц возбудили уголовное дело за служебный подлог, сообщает газета «Сцяг перамогі» со ссылкой на местный РОСК.

Санкции 2-й части статьи 427 УК предусматривают до трех лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как писали «ННВ» ранее, в Глубокском районе уголовные дела за подлог были возбуждены в отношении пяти заведующих ферм, также пытавшихся скрыть падеж крупного рогатого скота.

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2 каментарыя

  1. cinic  
    19/жнівень/2021 у 20:59

    Панятна.... Прыдсидатиль был ни ф курси...

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  2. Сяржук Серабро  
    19/жнівень/2021 у 22:39 1

    cinic пісаў:

    Панятна.... Прыдсидатиль был ни ф курси...

    абвелі вакрух пальца, нігадзяі!..

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