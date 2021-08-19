До трех лет лишения свободы грозит трем колхозникам в Лиозненском районе за сокрытие падежа скота

ННВ • 19/8/21 15:10 • Эканоміка

Уголовное дело возбудили в отношении главного зоотехника, ветврача и заведующего фермой одного из колхозов в Лиозненском районе за попытку скрыть масштабы падежа КРС.



Чтобы избежать лишения премии эти работники сельхозпредприятия решили скрыть падеж скота в колхозе и вносили в государственную статистическую отчётность ложные сведения.

Впрочем, подлог в документах достаточно быстро выплыл наружу и в отношении должностных должностные лиц возбудили уголовное дело за служебный подлог, сообщает газета «Сцяг перамогі» со ссылкой на местный РОСК.

Санкции 2-й части статьи 427 УК предусматривают до трех лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как писали «ННВ» ранее, в Глубокском районе уголовные дела за подлог были возбуждены в отношении пяти заведующих ферм, также пытавшихся скрыть падеж крупного рогатого скота.