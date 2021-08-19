До трех лет лишения свободы грозит трем колхозникам в Лиозненском районе за сокрытие падежа скота
Уголовное дело возбудили в отношении главного зоотехника, ветврача и заведующего фермой одного из колхозов в Лиозненском районе за попытку скрыть масштабы падежа КРС.
Чтобы избежать лишения премии эти работники сельхозпредприятия решили скрыть падеж скота в колхозе и вносили в государственную статистическую отчётность ложные сведения.
Впрочем, подлог в документах достаточно быстро выплыл наружу и в отношении должностных должностные лиц возбудили уголовное дело за служебный подлог, сообщает газета «Сцяг перамогі» со ссылкой на местный РОСК.
Санкции 2-й части статьи 427 УК предусматривают до трех лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Как писали «ННВ» ранее, в Глубокском районе уголовные дела за подлог были возбуждены в отношении пяти заведующих ферм, также пытавшихся скрыть падеж крупного рогатого скота.
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2 каментарыя
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19/жнівень/2021 у 20:59
Панятна.... Прыдсидатиль был ни ф курси...
19/жнівень/2021 у 22:39 1
cinic пісаў:
абвелі вакрух пальца, нігадзяі!..