Статистика отметила падение цен на продукты в Витебской области на 0,2%
Согласно официальной статистике в июле цена на продовольственные товары упали на 0,2%.
С начала года при этом цены на продовольственные товары выросли на 5,1%, на непродовольственные — на 6,1%, а на услуги – на 4,6%.
По сравнению с июлем 2020 года по официальным данным продукты подорожали уже на 8,2%, непродовольственные товары — на 9,7%, услуги — на 8%.
При этом реальные располагаемые денежные доходы (денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги)
населения региона в январе – июне текущего года превышали уровень января – июня 2020 года всего на 2%.
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