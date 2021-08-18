Статистика отметила падение цен на продукты в Витебской области на 0,2%

Сяржук Серабро • 18/8/21 16:29 • Эканоміка

Согласно официальной статистике в июле цена на продовольственные товары упали на 0,2%.



С начала года при этом цены на продовольственные товары выросли на 5,1%, на непродовольственные — на 6,1%, а на услуги – на 4,6%.

По сравнению с июлем 2020 года по официальным данным продукты подорожали уже на 8,2%, непродовольственные товары — на 9,7%, услуги — на 8%.

При этом реальные располагаемые денежные доходы (денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги)

населения региона в январе – июне текущего года превышали уровень января – июня 2020 года всего на 2%.