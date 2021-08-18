Прошедший над Витебщиной грозовой фронт повредил 38 крыш, в 511 населенных пунктах пропадало электричество

Зоя Машэка • 18/8/21 13:38 • Здарэнні

Вчерашний ливень с грозой и сильным ветром, обрушившийся на Витебщину, повредил крыши 22 многоквартирных и частных жилых домов, 15 объектов сельского хозяйства и 1 производственного помещения.



Непогода разрушительно воздействовала на Бешенковичский, Витебский, Городокский и

Чашникский районы Витебской области. МЧС зафиксировало 160 падений деревьев, при этом был поврежден 21 легковой автомобиль.

В Витебском районе были повреждены крыши птичников и складских зданий Витебской бройлерной птицефабрики.

Специалисты «Витебскэнерго» зарегистрировали во время прохождения грозового фронта отключения электроснабжения в 511 населенных пунктах. Кроме того, без электроснабжения оказались 24 фермы и 16 зерно-сушильных комплексов. Сейчас электроснабжение удалось восстановить в полном объеме.

Для ликвидации последствий непогоды спасатели Витебщины задействовали 18 единиц аварийно-спасательной техники и более 60 человек личного состава. Также на аварийно-восстановительных работах трудились 126 человек и 39 единиц спецтехники «Витебскэнерго».

Упавшее дерево в Новолукомле придавило местную 48-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу, сейчас ее здоровью ничего не угрожает, сообщается МЧС. Похожий случай произошел в Россонском районе в начале августа.