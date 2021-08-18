Под Витебском пропала девочка, она ушла из дома незадолго до вчерашней грозы

ННВ • 18/8/21 13:04 • Здарэнні

В агрогородке Октябрьский пропала 12-летняя девочка, поиски ребенка ведут волонтеры и милиция.'



Согласно информации, распространенной ПСО «Север», двенадцатилетняя Кристина Рыхленок 17 августа между 16:00 и 17:00 ушла из дома на Молодежной улице в Октябрьском. Последний раз девочку видели около 18:00 неподалеку от деревни Сокольники, она шла в сторону Витебска.

Кристина ростом 145-150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы чёрные длинные кудрявые. В момент ухода из дому она была одета в розовую ветровку с капюшоном, майку и синие шорты. При себе может иметь разноцветный рюкзак.

Всех, кто видел ребенка или владеет какой-либо информацией о ней, просят сообщить:

ПСО «СЕВЕР» г. Витебск: +375(29)5592185; +375(29) 08-95-35 или в милицию по номеру 102.