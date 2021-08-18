Более 4 миллионов долларов получит Оршанский инструментальный завод

Сяржук Серабро • 18/8/21 14:21 • Эканоміка

В этом году Оршанский инструментальный завод должен получить 10 000 000 рублей, что по текущему курсу превышает 4 000 000 долларов. На что потратят эти деньги?



Это финансирование выделяется для реализации проекта «Организация производства современного металлорежущего и вспомогательного инструмента с внедрением инновационных технологических процессов».

Решение о выделении открытому акционерному обществу «Оршанский инструментальный завод» средств принято постановлением Совета министров от 14 августа. Государственному комитету по науке и технологиям поручено направить заводу 10 000 000 рублей из республиканского централизованного инновационного фонда.