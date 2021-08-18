Более 4 миллионов долларов получит Оршанский инструментальный завод
В этом году Оршанский инструментальный завод должен получить 10 000 000 рублей, что по текущему курсу превышает 4 000 000 долларов. На что потратят эти деньги?
Это финансирование выделяется для реализации проекта «Организация производства современного металлорежущего и вспомогательного инструмента с внедрением инновационных технологических процессов».
Решение о выделении открытому акционерному обществу «Оршанский инструментальный завод» средств принято постановлением Совета министров от 14 августа. Государственному комитету по науке и технологиям поручено направить заводу 10 000 000 рублей из республиканского централизованного инновационного фонда.
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1 каментар
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18/жнівень/2021 у 15:18
М-да, ыканомика.... А где ж инвесторы?