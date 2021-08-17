Восьмилетний школьник утонул в Миорском районе
8-летний мальчик утонул 17 августа в Миорском районе, пытаясь научить друзей нырять в воду.
Трагедия произошла на искусственном водоеме в агрогородке Подъельцы Миорского района, где в тот день отдыхали четверо детей.
Следователям друзья утонувшего школьника рассказали, что мальчик хотел показать им, как правильно прыгать в воду «бомбочкой», но не рассчитал своих сил и стал тонуть.
Спасатели ОСВОД вытащили школьника из воды, но, не смотря на реанимационные мероприятия, он умер в «скорой» по дороге в больницу.
Миорский районный отдел Следственного комитета начал проверку по факту гибели ребенка на воде, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что днем ранее в Поставах утонула 88-летняя старушка, которая упала в реку.
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