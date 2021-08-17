Уголовное дело завели на пилота дельталета, у которого под Витебском утонула пассажирка

ННВ • 17/8/21 16:41 • Турызм

В отношении владельца мотодельтаплана, при крушении которого под Витебском в озере погибла 39-летняя женщина, возбудили уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.



10 августа в озеро Добрино у деревни Осиновка упал дельтаплан с людьми, ультралегкий летательный аппарат после падения с 10-метровой высоты ушел на дно. Местные жители смогли спасти 60-летнего пилота, но его пассажирку достали из воды уже без признаков жизни.

Позже дельталет достали из озера, его осмотрели следователи и эксперты. Как позже выяснилось, управлявший им не имел ни права управления воздушным судном, ни разрешения на полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь, ни свидетельства пилота.

В результате в отношении 60-летнего жителя Витебского района возбудили уголовное дело по части 2 статьи 314 УК — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта лицом, обязанным соблюдать эти правила в силу выполняемой работы, повлекшее по неосторожности смерть человека. С него взяли подписку об обязательной явке, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.