Мощнейший ливень вызвал потоп в Витебске, в городе выпало около трети месячной нормы осадков

Сяржук Серабро • 17/8/21 21:34 • Экалогія

Гроза, ливень и сильный ветер обрушились на Витебск 17 августа примерно в пять часов дня, вызвав подтопление ряда улиц.



Скорость порывов ветра достигала 20 метров в секунду, зачастую дождевой поток несло почти горизонтально. Деревья падали под напором ветра, вывернутые с корнем.

Меньше чем за час в Витебске, по данным наблюдений синоптиков, выпало 23 миллиметра осадков, при месячной норме для августа в 77 миллиметров.

Мощнейший ливень вызвал подтопления на улицах областного центра, из-за которых временно останавливался общественный транспорт.

Наверное, самая большая лужа уже традиционно организовалась напротив автовокзала — это место стало затапливать практически каждый раз при порядочном дожде. Воду из этого места не могли спустить в канализацию еще долго после окончания дождя.