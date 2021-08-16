Сжали больше, но намолотили меньше! Как идет уборочная на Витебщине?

Сяржук Серабро • 16/8/21 15:55 • Эканоміка

Ко второй половине августа в Витебской области уже убрано свыше 80% площадей зерновых и зернобобовых культур без учета кукурузы, гречихи и проса.



Так, на 16 августа самом северном регионе убрали 81,5% от общей площади этих культур, тогда как год назад к этой дате было убрано только 61%. Однако, в абсолютных цифрах разница не такая большая — 260 500 и 230 600 гектаров соответственно. В этом году под зерновыми только 319,5 гектара, а в 2020 было 377,9 гектара.

Несмотря на то, что убрана большая площадь, зерна намолочено меньше прошлогоднего. Всего 700 000 тонн против 748 200 тонн в 2020 году. Нынешняя урожайность зерновых гораздо ниже прошлогодней — 26,9 центнера с гектара против 32,5.

Сильнее всего снизалась урожайность овса — почти на 23%, а также пшеницы — 21,4%. Лучше всех засушливое лето в Витебской области перенесла пшеница, урожайность этой зерновой культуры упала только примерно на 13%.