Пропавшую неделю назад в Сенно 72-летнюю пенсионерку нашли в 10 километрах от райцентра

Зоя Машэка • 16/8/21 14:50 • Здароўе

Пропавшую 9 августа 72-летнюю бабушку из Сенно нашли спустя неделю примерно в 10 километрах от райцентра среди лесных массивов.



Вечером 9 августа пенсионерка ушла от родственников к себе домой, ей нужно было пройти около 400 метров, но дома она так и не появилась. 13 августа волонтеры ПСО «Ангел» начали собирать группу для поисков пропавшей бабушки.

Согласно информации МЧС в 15 августа в 9:00 поступило сообщение о том, что пропавшая может находиться у деревни Латыголь Сенненского района. В 11:55 потерявшуюся пенсионерку волонтеры нашли у деревни Смоловка, это в 4 километрах от первой деревни и примерно в 10 километрах от райцентра.

Блуждавшая по лесам шесть дней пенсионерка была истощена, ее пришлось госпитализировать в Сенненскую центральную районную больницу.

В тот же день спасатели вели поиск пропавших людей и в Россонском районе. В одном лесу там заблудились 67-летняя пенсионерка с 15-летним внуком, а в другом — 65-летняя пенсионерка. Последнюю пока не нашли.