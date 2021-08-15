Витебского краеведа и фотореконструктора Виктора Борисенкова осудили за фото красноармейцев с трофейным нацистским флагом

Сяржук Серабро • 15/8/21 15:16 • Палітыка

7 суток ареста получил витеблянин Виктор Борисенков за публикацию фотографию Российского агентства международной информации «РИА Новости», изображающую красноармейцев в освобожденном Витебске.



Эта фотография сделана Сергеем Барановым 26 июня 1944 года, после освобождения Витебска от оккупантов. На изображении группа бойцов и командиров РККА позирует, рассматривая захваченный в городе флаг Третьего рейха — красное полотнище с белым кругом в центре с вписанной в него свастикой.

Эта фотография, как и несколько других кадров Баранова из освобожденного Витебска, были оцифрованы в 2004 году и размещены для продажи в банке визуальных изображений российского агентства visualrian.ru.

По словам Виктора Борисенкова, фото Баранова с воинами-освободителями он разместил в социальной сети «Вконтакте», где оно было замечено неким сотрудником УВД Витебского облисполком.

В отношении Борисенкова начали административный процесс по статье 19.10 КоАП «Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики».

13 августа судья Владимир Цариков признал краеведа и популяризатора истории виновным в этом правонарушении и приговорил его к 7 суткам ареста. Часть 1 статьи 19.10 предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 10 базовых величин или административного ареста.

Виктор Борисенков в комментарии «ННВ» сказал, что не намерен подавать апелляцию на это решение суда, так как считает его предрешенным.

Напомним, что в мае отменили посвященную исчезнувшему архитектурному наследию Витебска выставку фотореконструкций Борисенкова «Самое время вспомнить». Она должна была открыться в Витебском областном краеведческом музее, «отложена по техническим причинам».

Ранее выставки работ фотореконструктора, визуально возвращающие витеблянам утраченное историческое наследие города, неоднократно проводились в различных музеях Витебска.