Скирда соломы сгорела Полоцком районе, пожарные спасли соседнюю

ННВ • 15/8/21 14:06 • Эканоміка

14 августа в Полоском районе произошел пожар скирды, в которой хранилось 12 тонны соломы в рулонах.



В 19:23 пожарным сообщили о скирде, горящей в поле УП «Полоцк-Милк» неподалеку от деревни Данево.

Приехавшие на вызов спасатели потушили пожар, но все рулоны были уничтожены огнем. Однако удалось избежать распространения огня на соседнюю скирду, где хранилось еще 12 тонн соломы, сообщается пресс-службой МЧС.

Люди на пожаре не пострадали, его причина устанавливается.