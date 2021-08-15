Как скворцы лакомятся грушами. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 15/8/21 21:39 • Экалогія

Фотокорреспондент "Народных новостей Витебска" понаблюдал за тем, как в частном секторе посреди Витебска стайка скворцов лакомилась грушами.

На дерево с почти созревшими плодами сейчас прилетают стая птиц. Две из них, судя по оперению, самец и самка. "Сладкая парочка" с удовольствием и спокойно лакомилась фруктами.Иногда между скворцами за лакомый кусочек возникают драки.

"Расхитители частной собственности" ранее были замечены также во время "налета" на вишни.