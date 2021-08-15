Как скворцы лакомятся грушами. Фотофакт
Фотокорреспондент "Народных новостей Витебска" понаблюдал за тем, как в частном секторе посреди Витебска стайка скворцов лакомилась грушами.
На дерево с почти созревшими плодами сейчас прилетают стая птиц. Две из них, судя по оперению, самец и самка. "Сладкая парочка" с удовольствием и спокойно лакомилась фруктами.Иногда между скворцами за лакомый кусочек возникают драки.
"Расхитители частной собственности" ранее были замечены также во время "налета" на вишни.
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