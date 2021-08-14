Сразу в трех районах Витебска спасатели искали пенсионеров, заблудившихся в лесах
13 августа поиски людей, пропавших в лесу, велись сразу в Витебском, Миорском и Россонском районах.
В 7:47 в МЧС позвонила жительница садового товарищества Поддубье и сообщила, что накануне вечером ее 66-летний муж ушел через лес в магазин и не вернулся.
Приехавшие спасатели в 13:22 нашли пожилого мужчину лежащим у лесной дороги, они напоили его и вывезли из лесу на квадрцикле.
В тот же день в 10:29 спасателям поступило сообщение о том, что в лесном массиве у деревни Потеенки Миорского района потерялся 63-летний мужчина. Уже через полчаса заблудившегося нашли сотрудники милиции.
Вечером в 18:53 происки пропавшего человека в лесу пришлось организовывать в Россонском районе. Там в районе деревни Клястицы заблудилась 66-летняя пенсионерка. В 20:15 женщина самостоятельно вышла из лесу, сообщается пресс-службой МЧС.
Никто из потерявшихся в лесу в медицинской помощи не нуждался.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.