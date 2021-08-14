«Минск» против «Daewoo Matiz» — столкновение двух легковесов в Глубоком

Іван Дзедушкін • 14/8/21 22:46 • Здарэнні

Вечером 13 августа в Глубоком подросток на мотоцикле «Минск» столкнулся с микролитражкой «Daewoo Matiz», за рулем которого была девушка.



Около 20:00 на улице Ленина в районе дома №30а 17-летний мотоциклист столкнулся с легковушкой, которой управляла 21-летний водитель.

После столкновения мотоцикл вылетел за пределы проезжей части и сбил мусрную урну. В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил травмы и госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.