В Оршанском районе грузовик «догнал» фуру, его водителя из кабины смогли достать только спасатели

Зоя Машэка • 13/8/21 15:00 • Здарэнні

12 август на трассе Р-15 произошло столкновение фургона «Iveko» с большегрузным автомобилем «Scania».



В 11:14 неподалеку от деревни Кашино Оршанского района «Iveko», под управлением 57-летнего водителя, врезалось задний борт полуприцепа фуры.

Кабину фургона смяло, и в ней оказался заблокирован водитель. Освободить мужчину смогли только спасатели, которые при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали поврежденные конструкции кабины.

Пострадавшего водителя «Iveko» передали медикам, с травмами он был госпитализирован в больницу. Второй водитель не пострадал, сообщается пресс-службой МЧС.