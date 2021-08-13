В Оршанском районе грузовик «догнал» фуру, его водителя из кабины смогли достать только спасатели
12 август на трассе Р-15 произошло столкновение фургона «Iveko» с большегрузным автомобилем «Scania».
В 11:14 неподалеку от деревни Кашино Оршанского района «Iveko», под управлением 57-летнего водителя, врезалось задний борт полуприцепа фуры.
Кабину фургона смяло, и в ней оказался заблокирован водитель. Освободить мужчину смогли только спасатели, которые при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали поврежденные конструкции кабины.
Пострадавшего водителя «Iveko» передали медикам, с травмами он был госпитализирован в больницу. Второй водитель не пострадал, сообщается пресс-службой МЧС.
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