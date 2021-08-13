Африканская чума свиней опять угрожает Витебской области

ННВ • 13/8/21 18:27 • Эканоміка

Угроза ухудшения эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней возникла в Витебской области.



Эта угроза связана с сезоном массового посещения лесов населением для сбора дикорастущих ягод и грибов, пишет газета «Міёрскія навіны» со ссылкой на главного ветврача Миорского района Александра Кезика.

Дело в том, что от АЧС до сих пор нет вакцины, а дикие свиньи, обитающие в лесах, являются переносчиками заболевания. Поэтому грибники могут принести заразу своим хрюшкам из лесу.

Для ухода за животными рекомендуется использовать специальную одежду и обувь. По возвращении из леса необходимо обязательно переодеться перед контактом с домашними свиньями.

В случае обнаружения примет заболевания (красно-фиолетовые пятна на животных, повышение температуры) или гибели свиней, необходимо сразу обращаться в государственную ветеринарную службу и уведомить сельсовет, предупреждает издание.

Напомним, что в прошлом году из-за вспышки африканской чумы свиней пострадал свиноводческий комплекс «Свитино» в Бешенковичском районе. Там пришлось ликвидировать свыше двух десятков тысяч свиней.