Вакцину от COVID-19 собираются выпускать под Витебском, туда сегодня приезжал Лукашенко

Зоя Машэка • 12/8/21 16:46 • Здароўе

На выпускающем ветеринарные медпрепараты предприятии ОАО «БелВитунифарм» хотят наладить выпуск белорусской вакцины против COVID-19, туда 12 августа приезжал Александр Лукашенко.



Для выпуска вакцины от коронавируса собираются создать совместное предприятие с «Белмедпрепаратами»: будет использован опыт «Белмедпрепаратов» по работе в человеческой медицине и опыт «БелВитунифарма» в биологической промышленности.

— Новое предприятие, которое будет выпускать вакцину для людей на современном оборудовании (без какой-то взаимосвязи с животным миром). Здесь взаимосвязь только одна – это опыт работы. Все равно есть определенное сходство. Вакцины для человека и животных по производственным вопросам на 90% совпадают. Для производства разницы нет, — приводит высказывание директора ОАО «БелВитунифарм» Сергея Большакова телеграм-канал Минстерства здравоохранения.

— На первом этапе планируется задействовать две площадки. Это «БелВитунифарм», учитывая их опыт работы с вакцинными препаратами. У них будет производиться активный компонент. А на «Белмедпрепаратах» будет уже собираться вакцина как лекарственный препарат и выпускаться готовая форма. Эти образцы должны будут пойти на клинические испытания для того, чтобы изучить их эффективность и безопасность уже в исследованиях на человеке, — пояснил генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» Сергей Беляев,

Сергей Беляев отметил, что РУП «Белмедпрепараты» имеет опыт работы с вакцинными препаратами — в настоящее время выпускается российская вакцина против COVID-19 "Спутник V". Это будет очень похожий процесс. Единственно, что будут еще дополнительные стадии по сборке вакцинного препарата.

Однако все равно для производства отечественной придется закупать за рубежом отдельное сырье, как, например, питательные среды, фильтры.

Белорусская вакцина от коронавируса проходит предварительные доклинические испытания. Директор Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Министерства здравоохранения Владимир Горбунов рассказал сегодня журналистам, что специалисты центра совместно с Академией наук разработали прототип инактивированной цельновирионной вакцины в отношении коронавируса.

*— Сейчас идут предварительные доклинические испытания. Уже проведены испытания in vitro, а также на животных (на ряде групп мышей), — заявил он.

Белорусские специалисты уже получили вакцины из нескольких штаммов вируса – из индийского, британского и т. д. Они сравнили результаты полученных сывороток на мышах и определили, что те сыворотки, которые получены из соответствующего штамма, против него и эффективны. Перекрестной активности не установлено.

По заявлению Александра Лукашенко Беларусь уже потратила на борьбу с COVID-19 только бюджетных денег 750-800 миллионов долларов. Плюс почти столько — сами организации всех форм собственности.

— Никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю. Добровольная вакцинация. Хочет человек вакцинироваться — пусть вакцинируется, не хочет — не надо, — при этом подчеркнул Лукашенко.

При этом некоторые категории населения нужно попросить привиться считает он. Это, например, врачи или работники торговли, но никакой принудиловки.

При этом Лукашенко надеется, что Беларусь сможет зарабатывать на экспорте вакцины сотни миллионов долларов:

—На планете уже больше 7 миллиардов человек. При этом западные производители заявили, что поднимают цену. Отсюда вывод — спрос на этот товар будет, и очень значительный. Не проспим, развернемся — значит, быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов.