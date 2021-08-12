Под Витебском сгорел «Беларус» и импортный пресс-подбощик

Зоя Машэка • 12/8/21 16:02 • Здарэнні

11 августа на сельхозугодьях УП «Рудаково» сгорели трактор и буксируемый им пресс-подборщик.



В 16:25 пожарные получили сообщение о возгорании в поле у деревни Скольники Витебского района трактора «МТЗ-3022» и прицепного пресс-подборщика «NEW HOLLAND RT6», проводивших там сельскохозяйственные работы.

В результате пожара огнем были уничтожены и трактор, и буксируемый им пресс-подборщик. Люди на пожаре не пострадали, сообщается пресс-службой МЧС. Причина загорания устанавливается.