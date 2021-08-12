Количество погибших детей в Витебской области сначала года почти удвоилось по сравнению с прошлогодними показателями

Зоя Машэка • 12/8/21 18:37 • Здароўе

13 детей погибло в Витебской области от внешних причин за семь месяцев 2021 года. Это почти в два раза больше, чем за тот же время в прошлом году.



Почти половина из погибших детей утонули — 6 человек, тогда как за 7 месяцев 2020 года было только 2 случая утопления несовершеннолетних.

На втором месте по количеству детских смертей стоят дорожно-транспортные происшествия, которые унесли 4 детские жизни. В прошлом году за аналогичный период не было зарегистрировано ни одноного такого ДТП.

Один ребенок совершил суицид, еще один был убит — здесь показатели аналогичны с прошлогодними. Также одна смерть несовершеннолетнего произошла из-за механического самоповреждения инструментом, в 2020 году таких случаев не было.

За первые семь месяцев 2020 года было зафиксировано 7 детский смертей, а в этом году уже 13, таким образом, рост смертности несовершеннолетних от внешних причин, согласно данным прокуратуры, составил 85,7%.