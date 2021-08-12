Фотограф из Витебска Игорь Матвеев отмечен на международном всеправославном конкурсе OrthPhoto Awards

ННВ • 12/8/21 18:00 • Культура

Фотография витеблянина Игоря Матвеева отмечена на международном всеправославном конкурсе OrthPhoto Awards, итоги которого 10 августа были подведены в Белостоке (Польша).



В категории, посвященной эпидемии COVID-19, почетного диплома удостоилась работа Игоря Матвеева, сделанная во время празднования православного Вербного воскресенья в Витебске 12 апреля 2020 года. Репортаж с этого праздничного богослужения, проходившего вне стен храма у Благовещенской церкви, был опубликован на «ННВ».

[Игорь Матвеев](https://vitebsk.cc/author/igar/) лауреат фотоконкурса «Belars Press Photo», в 2015 году его серия снимков заняла третье место в номинации «Традиция». Он постоянный автор нашего издания, несколько лет был фотографом портала TUT.BY, работы Матвеева опубликованы рядом белорусских и зарубюжных изданий.

В этом году в международном конкурсе «OrthPhoto Awards» принимали участие свыше 650 фотографов, которые представляли около 30 стран. Всего на рассмотрение профессионального жюри было представлено более 4500 фотографий.