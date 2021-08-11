У витебского филантропа Жукова силовики изъяли оргтехнику, но он на свободе

Сяржук Серабро • 11/8/21 17:17 • Палітыка

11 августа у предпринимателя Максима Жукова, занимающегося восстановлением усадьбы витебского ботаника Адамова в Лётцах, прошел обыск, в ходе которого изъяли технику.



«Друзья! Я пока на свободе, телефона и компьютера нет со всеми вытекающими. Больше не могу ничего сказать в связи с подпиской о неразглашении. Все мои аккаунты могут быть скоро не моими», — написал он на своей странице в facebook.

Максим Жуков известен в Витебске, как организатор ряда культурных проектов. В частности, он восстанавливает усадьбу ботаника Владмира Адамова в Больших Лётцах. В прошлом году во время начала эпидемии коронавируса предприниматель даже был вынужден распродать коллекцию старинных мотоциклов, чтобы найти деньги на содержание усадьбы.

Во время августовских протестов Максим Жуков был задержан в день голосования и просидел в изоляторе временного содержания пять суток, потом его задерживали в сентябре, он провел под арестом еще трое суток.

Примечательно, что сегодня Жуков собирался осмотреть сохранившуюся в Новке усадьбу и бюст ботанику Адамову, который там должен быть установлен.