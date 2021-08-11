Свыше 440 медведей обитают в Витебской области

ННВ • 11/8/21 17:50 • Экалогія

Популяция бурого медведя в лесах Витебщины превышает 440 особей, она значительно выросла за последние годы.



О том, что по итогам ежегодных учетов Министерства лесного хозяйства свыше 440 медведей обитает в северном регионе Беларуси, сообщил сайт SB.BY со ссылкой на начальника отдела охотничьего хозяйства министерства Александра Козореза.

Как уже писали «ННВ», только в лесах Березинского биосферного заповедника и окрестностях может обитать свыше 75 особей этого хищника. Это самая значительная группировка медведей на территории страны.

В заповеднике даже практикуют экскурсии для туристов, с возможностью понаблюдать медведя в дикой природе. Для этого поля специально засеваются овсом, а рядом устанавливают наблюдательную вышку.

Сами же специалисты при помощи фотоловушек неоднократно фиксировали присутствие хищников. Зачастую в объектив камеры попадаются медведицы сразу с тремя медвежатами. А не так давно у солончака был снят поистине гигантский экземпляр медведя, который чесался о столб, встав на задние лапы во весь свой огромный рост.